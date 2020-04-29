للمرة الأولى.. "الكهرباء" تستخدم "الفيديو كونفرانس" في اجتماعات رؤساء الشركات ومتابعة المشروعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور خالد الدستاوي، العضو المتفرغ لشؤون شركات توزيع الكهرباء، اليوم الأربعاء، إنه للمرة الأولى تم عقد اجتماع موسع ضم رؤساء شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية عبد تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة ما يتم تنفيذه من خطط ومشروعات داخل هذه الشركات، في ظل تعليمات وتوجيهات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، برفع مستوى وجودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأضاف الدستاوي، فى تصريحات خاصة أدلى بها إلى "الخليج 365"، أن توجه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة في الشركة القابضة لكهرباء مصر، للاعتماد على التحول الرقمى جاء تنفيذًا لاستراتيجية الرئيس عبد الفتاح السيسي بميكنة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين؛ لتوفير الوقت والجهد عليهم وتسهيل الإجراءات لهم.

وأشار العضو المتفرغ لشؤون شركات التوزيع إلى أن استخدام تقنية الفيديو كونفرانس مع رؤساء شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، كونهم غير موجودين بالقاهرة، سيوفر نفقات كبيرة وجهدًا بدنيًّا ووقتًا ضائعًا فى عمليات الحضور إلى مقر الوزارة، ثم الانصراف؛ نظرًا لبُعد مسافات مقارات بعض الشركات، مؤكدًا أنه التقنية الجديدة سيتم من خلالها عقد اجتماعات مستمرة ودورية كل أسبوع مع جميع رؤساء الشركات في أي وقت؛ لمتابعة المشروعات وما يتم تنفيذه على أرض الواقع، مما يوفر جهدًا ووقتًا كبيرًا على رؤساء الشركات.

وتابع العضو المتفرغ لشؤون شركات توزيع الكهرباء بأن الاجتماع اليوم تضمن تعليمات وتوجيهات محددة لرؤساء شركات التوزيع التسع تتضمن سرعة الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تحويل الخطوط الهوائية لكابلات أرضية، والتي تم رصد ٤٠٠ مليون جنيه لها لتأمين حياة المواطنين وعدم تعرضهم إلى أي مخاطر من الضغط العالي.