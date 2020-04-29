رفع العبء عن كاهل الفلاح.. "الزراعة" تكشف كيف استعدت للموسم الصيفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور حاتم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للتقاوي بوزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، إنه تم توفير كل مستلزمات الإنتاج من تقاوي بنفس أسعار العام الماضي، مشيرًا إلى أن رفع العبء عن كاهل الفلاح الهدف الرئيسي للوزارة.

وأضاف إبراهيم، خلال حديثه إلى "الخليج 365"، أن الإدارة المركزية لديها كل أنواع تقاوي القطن التي تبدأ من 130 حتى 260 جنيهًا على حسب الصنف، لافتًا إلى المرور وعمل ضبطيات على المنافذ المخالفة وتحرير محاضر تجاه هذه المنافذ غير المرخصة أو المنتجات المغشوشة.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للتقاوي بوزارة الزراعة أن الإدارة طرحت محصول الفول الصويا بـ360 جنيهًا للشيكارة الـ30 كجم، والسمسم بـ36 جنيهًا للشيكارة الواحد كجم، والذرة الصفراء التي تبدأ من 168حتي 321 جنيهًا، والأرز الذي يتراوح من 215 حتي 225جنيهًا.

وأشار إبراهيم إلى أن الوزارة تطرح منتجاتها عبر المنافذ الرئيسية المنتشرة بالمحافظات، مضيفًا أن كل هذه التقاوي ذات جودة عالية.

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وفي السياق ذاته أكد مصدر مسؤول بوزارة الزراعة أنه تم تشكيل لجان فحص وتفتيش على الجمعيات والمنافذ التابعة لمركز البحوث الزراعية بعد ضبط أحد المواظفين يدير نشاط بيع بالإدارة المركزية مع أحد التجار.

وقال الدكتور علاء خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، إنه تم تدشين لجان من قبل المركز بالمرور المنفصل على المزراعين، مضيفًا أن الوزارة تسعى لزيادة المساحات المنزرعة من الفول والذرة الصفراء في ظل هذه الظروف.

وأضاف خليل، خلال حديثه إلى "الخليج 365"، أنه من المستهدف زراعة مليون و500 فدان ذرة صفراء ومليونَي و500 من الذرة الشامية، لافتًا إلى أن الذرة الصفراء تلبي حاجة صناعة الدواجن.

كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلنت، متمثلة في الإدارة المركزية لإدارة التقاوي، طرح كل أنواع التقاوي بأسعار ميسرة.