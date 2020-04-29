طعنات متفرقة بالجسد.. القوى العاملة تعلن وفاة مواطن مصري بالكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، وفاة مواطن مصري كان يعمل بالكويت، يدعى زينهم ذكير مرسي حسين، عُثر عليه مطعوناً في منطقة الدسمة.

وبحسب بيان اليوم، أصدر محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالسفارة المصرية بالكويت، بمتابعة حادث مقتل المواطن المصري، بالتنسيق مع القنصلية، فضلا إجراءات نقل جثمانه إلى أرض الوطن، مع حفظ حقوقه العمالية والقانونية.

وتواصل المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم، مع عوض ذكير مرسي حسين، شقيق المجنى عليه زينهم، وتبين أن المجني عليه من مواليد مركز أبو تشت محافظة قنا، ويتمتع بالسلوك الطيب والأمانة وأنه يتنقل للعمل بالمنطقة منذ أكثر من عامين.

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وأوضح المستشار العمالي، أن المجني عليه يعمل حارس عقار ببناية تحت الإنشاء طرف مقاول يدعي المهندس الشافعي، وهو حاليا محبوس على ذمة التحقيقات، مشيرا إلى أن سبب الوفاه طعنات متفرقة أدت إلى وفاته بمنطقة الدسمة، ويكثف رجال مباحث العاصمة الكويتية تحرياتهم لكشف ملابسات الحادث، والبحث عن الجاني من خلال تفريغ الكاميرات الموجودة بالمنطقة.

وكان أحد المارة، خلال سيره في أحد شوارع منطقة الدسمة، شاهد شخصاً ملقى على الأرض، في محيط منزل قيد الإنشاء، ويسبح في بركة من الدماء، وعلى الفور أبلغ عمليات وزارة الداخلية، فتوجه رجال الأمن يرافقهم فنيو الطوارئ الطبية إلى مكان البلاغ، وعند وصولهم تبين أن الضحية فارق الحياة، وفي جسده آثار طعنات.

وتم استدعاء رجال الأدلة الجنائية، لمعاينة الجثة، ونقلها إلى الطب الشرعي، وسُجلت قضية قتل وأحيلت إلى مباحث العاصمة.