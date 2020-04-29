أخبار مصر | محافظة القاهرة تنتهي من إصلاح هبوط أرضي بحدائق القبة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 03:28 مساءً - انت الان تقراء خبر محافظة القاهرة تنتهي من إصلاح هبوط أرضي بحدائق القبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية انتهت من إصلاح مكان الهبوط الأرضي الذى حدث بمنطقة حدائق القبة، مساء أمس، مشددًا على رئيس الحي إعادة الشىء لأصله، ورصف المكان.

كانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، تلقت بلاغًا بحدوث هبوط أرضى بشارع غراب بحى حدائق القبة مساحته 3 م2 X 10 م2 وبعمق 4 م2 نتيجة الحفر النفقى لأحد المشروعات القومية لتطوير شبكة الصرف الصحى بالمنطقة الواقعة بين الخليفة المأمون وشارع بورسعيد وعلى الفور أنتقلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة لمكان الهبوط وتم إصلاحه.

نقل رئيس حي الزيتون إلى ديوان عام المحافظة

في سياق آخر، أصدر اللواء خالد عبدالعال، قرارًا بنقل اللواء أشرف بهجت، رئيس حي الزيتون، إلى ديوان عام المحافظة.

Advertisements

كما أصدر عبدالعال، قرارا آخر بتعيين المحاسب محمد عبدالهادي، سكرتير الحي، قائما بالأعمال لحين تولي رئيس جديد.

وفي سياق أخر، تفقد اللواء خالد عبد العال، صباح اليوم، مكتب بريد العباسية؛ لمتابعة صرف منحة العمالة غير المنتظمة والتأكد من تقديم كافة التيسييرات وتوافر كافة الاجراءات الوقائية الاحترازية ضد فيروس كورونا للمترددين على المكتب.

وأكد أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقدم كافة التيسيرات لمكاتب البريد في أثناء صرف المرحلة الثانية من المنحة للمستحقين من العمالة غير المنتظمة والتي بدأت يوم 26 أبريل وتستمر حتى 10 مايو، بجميع مكاتب البريد على مستوى محافظة القاهرة، كما تقدم كافة التسهيلات لمساعدة المواطنين المستحقين للمنحة على صرف مستحقاتهم بالاضافة إلى تخصيص يوم إضافى لمن تخلف من المستحقين عن صرف المنحة فى اليوم المحدد له.

وأضاف أن المحافظة جهزت 253 مدرسة لاستخدامها فى توزيع منحة العمالة المؤقتة عند الحاجة إليها، موضحًا أن القاهرة بها 309 مكاتب بريد تم توزيع العمالة عليها.