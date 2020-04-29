أخبار مصر | عاجل.. تفاصيل ذبح مصري في الكويت

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 03:28 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. تفاصيل ذبح مصري في الكويت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالسفارة المصرية في الكويت، بمتابعة حادث مقتل المصري الذي عُثر عليه مطعوناً في منطقة الدسمة، فضلا إجراءات نقل جثمان المواطن لأرض الوطن، مع حفظ حقوقه العمالية والقانونية.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي: إنه بالمتابعة مع المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم، لفت إلى تواصله مع عوض ذكير مرسي حسين، شقيق المجنى عليه "زينهم"، وتبين أن المجني عليه من مواليد مركز أبو تشت محافظة قنا، ويتمتع بالسلوك الطيب والأمانة وأنه يتنقل للعمل بالمنطقة منذ أكثر من عامين.

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وأوضح أن المجني عليه يعمل حارس عقار ببناية تحت الإنشاء طرف مقاول يدعي المهندس الشافعي، وهو حاليا محبوس على ذمة التحقيقات، مؤكدًا أن سبب الوفاه طعنات متفرقة أدت إلى وفاته بمنطقة الدسمة، ويكثف رجال مباحث العاصمة الكويتية تحرياتهم لكشف ملابسات الحادث، والبحث عن الجاني، من خلال تفريغ الكاميرات الموجودة بالمنطقة.

وكان أحد المارة، خلال سيره في أحد شوارع منطقة الدسمة، شاهد شخصاً ملقى على الأرض، في محيط منزل قيد الإنشاء، ويسبح في بركة من الدماء، وعلى الفور أبلغ عمليات وزارة الداخلية، فتوجه رجال الأمن يرافقهم فنيو الطوارئ الطبية إلى مكان البلاغ، وعند وصولهم تبين أن الضحية فارق الحياة، وفي جسده آثار طعنات.

وتم استدعاء رجال الأدلة الجنائية، لمعاينة الجثة، ونقلها إلى الطب الشرعي، وسُجلت قضية قتل وأحيلت إلى مباحث العاصمة.