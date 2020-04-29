أخبار مصر | جامعة الأزهر تعلن موعد امتحانات الدراسات العليا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 03:28 مساءً - انت الان تقراء خبر جامعة الأزهر تعلن موعد امتحانات الدراسات العليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر مجلس جامعة الأزهر، قرارًا اليوم الأربعاء، بتحديد موعد امتحانات الدراسات العليا، في مواعيدها الأساسية ٢٦ من يونيو المُقبل.

وكلف نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، خلال الأيام المقبلة، بإعداد الضوابط للامتحانات، في ضوء ماتمر به البلاد من مواجهة لأزمة كورونا. إقرأ أيضًا..

مركز المعلومات بالأزهر ينفذ أول برنامج تدريبي عن بُعد بدأ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في الأزهر الشريف، بالتنسيق مع الإدارة العامة للتدريب بمشيخة الأزهر، في تنفيذ أول برنامج تدريبي رسمي عن بُعد بالأزهر. بدأ تنفيذ البرنامج أمس الثلاثاء بحضور دغش محمد دغش، رئيس قطاع مكتب شيخ الأزهر، ومشاركة 30 متدربًا (22 رجل و8 سيدات) من 17 محافظة، ويشارك الجميع كل من منزله باستخدام تطبيقات التواصل عن بُعد، حيث جاءت فكرة التدريب بعد نجاح نموذج تجريبي تم تنفيذه بين أعضاء المركز وممثليه في المناطق الأزهرية المختلفة. وتهدف تلك المبادرة إلى تنمية مهارات مسؤولي المعلومات بالمناطق والإدارات التعليمية الأزهرية في استخدام التطبيقات الرقمية، والتغلب على أزمة «كورونا» الحالية وكسر حاجز الزمان والمكان في التدريب، والتسجيل الآلي للمحاضرة وإمكانية استرجاعها، ويتطلع الأزهر إلى تعميم التجربة واستمرارها في التدريب والتعليم والاجتماعات. Advertisements