أخبار مصر | جامعة الأزهر تعلن موعد امتحانات الدراسات العليا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 03:28 مساءً - انت الان تقراء خبر جامعة الأزهر تعلن موعد امتحانات الدراسات العليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أصدر مجلس جامعة الأزهر، قرارًا اليوم الأربعاء، بتحديد موعد امتحانات الدراسات العليا، في مواعيدها الأساسية ٢٦ من يونيو المُقبل.
وكلف نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، خلال الأيام المقبلة، بإعداد الضوابط للامتحانات، في ضوء ماتمر به البلاد من مواجهة لأزمة كورونا.
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مركز المعلومات بالأزهر ينفذ أول برنامج تدريبي عن بُعد
بدأ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في الأزهر الشريف، بالتنسيق مع الإدارة العامة للتدريب بمشيخة الأزهر، في تنفيذ أول برنامج تدريبي رسمي عن بُعد بالأزهر.
بدأ تنفيذ البرنامج أمس الثلاثاء بحضور دغش محمد دغش، رئيس قطاع مكتب شيخ الأزهر، ومشاركة 30 متدربًا (22 رجل و8 سيدات) من 17 محافظة، ويشارك الجميع كل من منزله باستخدام تطبيقات التواصل عن بُعد، حيث جاءت فكرة التدريب بعد نجاح نموذج تجريبي تم تنفيذه بين أعضاء المركز وممثليه في المناطق الأزهرية المختلفة.
وتهدف تلك المبادرة إلى تنمية مهارات مسؤولي المعلومات بالمناطق والإدارات التعليمية الأزهرية في استخدام التطبيقات الرقمية، والتغلب على أزمة «كورونا» الحالية وكسر حاجز الزمان والمكان في التدريب، والتسجيل الآلي للمحاضرة وإمكانية استرجاعها، ويتطلع الأزهر إلى تعميم التجربة واستمرارها في التدريب والتعليم والاجتماعات.
إصابات كورونا تتجاوز الـ5 آلاف
تجاوزت مصر الخمسة آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد، أمس الثلاثاء، بعد تسجيل 260 إصابة جديدة، ليرتفع عدد الإصابات لـ 5042 حالة، كما سجلت أعلى معدل وفاة بعد تسجيل 22 حالة، ليرتفع معدل الوفيات لـ 359 حالة.
خروج 68 من المصابين
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 68 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1304 حالات حتى الأمس.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1669 حالة، من ضمنهم الـ 1304 متعافين.
تسجيل 260 حالة جديدة
وأشار إلى تسجيل 260 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بجانب وفاة 22 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.