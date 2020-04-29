أخبار مصر | قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن التأمين الصحي الشامل

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 03:28 مساءً - انت الان تقراء خبر قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن التأمين الصحي الشامل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على السير في الإجراءات اللازمة للحصول على التمويل المُيسر من البنك الدولي، لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل، في ضوء موافقة البنك على زيادة قيمة التمويل إلى 400 مليون دولار، بدلًا من 250 مليون.

جاء ذلك لتمويل اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل، وتأهيل البنية التحتية بالمحافظات التي سيُطبق فيها النظام الجديد، فضلًا عن القيام بالدعم المؤسسي للمنظومة الجديدة.

كما وافق المجلس، على طلب محافظة قنا التصرف بالبيع في مساحة 1539 فدانا بناحية "هو" مركز نجع حمادي بالمحافظة، والمزمع تخصيص المرحلة الأولى منها بمساحة نحو 378 فدانا للجمعيات التعاونية للبناء والإسكان بالمحافظة، وذلك في ضوء الحاجة الماسة والضرورية لتعمير المساحة المشار إليها لحل مشكلة الإسكان بكل من المحافظة ومركز نجع حمادي.