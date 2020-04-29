أخبار مصر | رئيس الوزراء: إجراءات وقائية للتعايش مع فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 03:28 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء: إجراءات وقائية للتعايش مع فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم الأربعاء، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات الاقتصادية، وكذا الموقف الحالي للتداعيات السلبية لفيروس "كورونا" المستجد، والإجراءات التى تعتزم الحكومة تنفيذها في هذا الشأن.

وأكد "مدبولي" أن التداعيات السلبية لفيروس "كورونا" لم تؤثر فقط على الاقتصاد الوطني، بل الاقتصاد العالمى أيضًا، وهو ما جعل الحكومة تفكر فى اتخاذ خطوة استباقية بشكل سريع لتعزيز قدراتها على مواجهة هذه التداعيات.

وأشار إلى تقدُم الحكومة والبنك المركزي، بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولى، طبقًا لبرنامج آداة التمويل السريع "RFI" وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتمانى "SBA". Advertisements وقال: إن هذه الخطوة تستند إلى نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التى حققها الاقتصاد المصرى.