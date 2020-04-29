شكرا لقرائتكم خبر عن رصف طريقين بتكلفة 4 ملايين جنيه بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس فايز الجندى، مدير مديرية الطرق بالبحيرة، إن المديرية انتهت من أعمال رصف طريق «الطود –أبسوم الشرقية» ضمن أعمال صيانة ورد الشيئ لأصله في مركز كوم حمادة بطول ١.٣٢٥ كم وبتكلفة إجمالية ٢.١٨ مليون جنيه ضمن خطة الصيانة ورد الشئ لأصله.

وأضاف «الجندي» في تصريحات صحفية، الأربعاء، أنه تم الانتهاء أيضًا، وضع طبقة الأساس لأعمال صيانة طريق محكمة مركز دمنهور بطول ٨٥٠ مترًا، وبتكلفة إجمالية ١.٧ مليون جنيه، ضمن خطة الصيانة ورد الشئ لأصله وذلك تحت إشراف الإدارة العامة للصيانة بالمديرية وهندسة الطرق بالمركز، وتجرى حاليًا عملية الاستلام.

ومن جانبه، أكد هشام آمنة، محافظ البحيرة، على أنه يجرى العمل على إنهاء كافة أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة 2019 /2020 م، لتحقيق السيولة المرورية وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ على التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز ومسئولي الطرق والرصف بالالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد والاشتراطات والمواصفات الفنية للتنفيذ، وحصر جميع الطرق التي تحتاج لرفع كفاءة لإدراجها بالخطط القادمة لتحقيق السيولة المرورية وأمن وسلامة المواطنين.