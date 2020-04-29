شكرا لقرائتكم خبر عن «شهادة تعظيم سلام» لـ«الجيش الأبيض» بتوقيع شعب مصر أمام مستشفى جامعة بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الجهة المقابلة لمستشفيات بنها الجامعية بشارع فريد ندا قيام بعض المواطنين الذين لم يفصحوا عن هويتم أو انتماءهم بتعليق لافتات تأييد وتحية للجيش الأبيض، حملت توقيع الشعب، وجاء بها عبارات «شهادة تعظيم سلام» للجيش الأبيض أطباء وتمريض مصر المرابطين بالمستشفيات من أجلنا ومن أجل مصر تحية لمثلث الأمان الجيش والشرطة والقضاء وفي القلب الجيش الأبيض.

يذكر أن مستشفيات جامعة بنها، أعلنت في بيان لها على صفحة الرسميه لها على «فيس بوك»، سلبية ١٠ مسحات تم أخذها من الأطقيم الطبية والمرضى بالمستشفى خلال ال24 ساعة الماضية، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، حيث ظهرت النتائج سلبية دون تسجيل إصابات جديدة، وتوقف عدد الحالات الإيجابية عند ١٩ حالة خلال الفترة الماضية.

فيما واصلت المستشفى حملة مكبرة للتطهير والتعقيم واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازيه والوقائية من قبل إدارة مستشفيات جامعة بنها للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، وتم تعقيم وتطهير جميع أقسام المستشفيات بالكامل والاستقبال والطوارئ.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت الثلاثاء، عن خروج 68 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1304 حالات حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1669 حالة، من ضمنهم الـ 1304 متعافين.

وأضاف أنه تم تسجيل 260 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.

وقال «مجاهد» إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 5042 حالة من ضمنهم 1304 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و359 حالة وفاة.