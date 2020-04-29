شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات مصر الزراعية تقفز لـ2.4 مليون طن خلال 2020.. والموالح في المرتبة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الصادرات الزراعية المصرية منذ يناير الماضي وحتى أبريل الجاري، تجاوزت 2،4 مليون طن، وذلك وفقا للتقرير الذي تلقاه من د. أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي.

وأضاف «القصير»، في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن الموالح تحتل المرتبة الأولى في الصادرات الزراعية المصرية بحوالي 1،2 مليون طن، ثم البطاطس 550 ألف طن، والبصل 150 ألف طن، والفراولة 20 ألف طن، وسوف يتم البدء في تصدير العنب اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وأكد وزير الزراعة أن «التصدير يتم طبقا للاشتراطات والمواصفات الفنية للدول المستوردة والطلب يتزايد على الصادرات الزراعية المصرية رغم انتشار فيروس كورونا في العالم مما يؤكد على جودة منتجاتنا الزراعية»، مشيدا بجهود جميع العاملين بالحجر الزراعي الذين يواصلون العمل ليلا ونهارا من أجل إنهاء وتسهيل إجراءات التصدير لدعم الاقتصاد الوطني بالاحتياطي النقدي الأجنبي، وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لوقايتهم من فيروس كورونا.