شكرا لقرائتكم خبر عن منح درجتي ماجستير لباحثين في «هندسة أسوان» عبر تقنية الـ«فيديو كونفرانس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لتطبيق منظومة التعلم عن بُعد في ظل اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تم مناقشة رسالتي ماجستير، الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس بكلية هندسة الطاقة بأسوان للباحثين، المهندس أحمد صالح عوض والمقيد لدرجة الماجستير في الهندسة الكهربية قسم الهندسة الكهربية تحت عنوان (تحليل الاداء الديناميكي للمولد الحثى ثنائي التغذية المدار بطاقة الرياح والمتصل بالشبكة).

وقامت إدارة الجامعة بالموافقة على تشكيل لجنة التحكيم والمناقشة للرسالة، كما شكلت الجامعة لجنة الإشراف والمناقشة لرسالة المهندس محمد خالد راتب والمقيد بدرجة الماجستير في الهندسة الكهربية قسم الهندسة الكهربية والتي تحمل عنوان( تقنيات التحكم المطورة لمصدر الجهد العاكس) وتم مناقشتها عن بعد من خلال تقنية الفيديو كونفرانس.

وفى نهاية المناقشتين، منحا الباحثين درجة الماجستير في الهندسة الكهربية من كلية هندسة الطاقة جامعة أسوان تحت إشراف الدكتور عادل زين محمد عميد الكلية.

وقال الدكتور أحمد غلاب، رئيس الجامعة، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إنه تم التوسع في استخدام تقنية الـ«فيديو كونفرانس» عبر مركز معلومات الجامعة، عقب ظهور فيروس «كورونا» المستجد، لتسيير أعمال الجامعة، وتيسيرًا على الطلاب والباحثين وأعضاء هيئات التدريس باعتبارها أحد الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.