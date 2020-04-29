شكرا لقرائتكم خبر عن بعد بدء تطبيقه.. لماذا أعلن السيسي الطوارئ للمرة الثانية في 2020؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استنادا إلى القانون رقم 162 لسنة 1958 المعروف بقانون الطوارئ، جاء قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة صباح أمس الثلاثاء، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، ونظرا للظروف الأمنية والصحية الخطرة التي تمر بها البلاد، حسبما أعلنت الجريدة الرسمية.

في البداية، لم يكن قرار الطوارىء الذي أعلنه السيسي الأول هذا العام بل هو الثاني، ففي يناير 2020 أًصدر قرارًا يحمل رقم 20 لسنة 2020، بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين الموافق السابع والعشرين من يناير 2020. وتواجه الدولة المصرية الإرهاب في سيناء، وتتصدى لكل الخارجين عن القانون لفرض الأمن في ربوع البلاد.

ولكن ما السبب وراء هذا الإعلان خلال هذا التوقيت؟، يقول أسامة عبيد، أستاذ القانون الجنائي، إن القرار أمر طبيعي في ظل الأجواء التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد، فكان ضرورياً إصداره، ويتابع القرار ليس الأول بل بدء تطبيقه منذ 2017، وخلال هذا العام تم تمديده في يناير الماضي فالإجراء طبيعي.

ويضيف «عبيد» أن القرار جاء وفقاً للمادة 154 من الدستور المصري والتي تنص على: «يعلن رئيس الجمهورية، بعد اخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه. وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، واذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ».

يكمل «عبيد» أن ما شهدته البلاد في الشهور الماضية من إجراءات وقائية ضد الفيروس والتي كان ناقشها البرلمان من تخصيص المستشفيات للعزل وجمع التبرعات كان من الطبيعي أن يتم تمديد الطواريء مجدداً وأن يتم وفقاً لما نصت المادة الثالثة منه على أن يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية وذلك وفقاً للمادة المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

وينص القرار الذي قد نشر في الجريدة الرسمية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، ونظراً للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد. وتنص المادة الثانية من القرار، على أن تتولي القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة إخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين، وتنص المادة الرابعة من القرار، على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه.

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يذكر أن القانون ألزم الحكومة بعدم فرض حالة الطوارئ لأكثر من 6 أشهر متواصلة، وهناك حتمية لوجود فترة من الوقت تفصل بين تلك المدة - الـ 6 أشهر - وبين إصدار قرار جديد بفرض حالة الطوارئ مرة أخرى إذا اقتضت الضرورة.