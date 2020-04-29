شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: صرف مقررات شهر مايو للبقالين بجداول منظمة منعا للزحام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل وزارة التصويت والتجارة الداخلية صرف السلع المدعمة لبقالين ومنافذ التوزيع ضمن مقررات شهر مايو المقبل، بجدول منظمة منعا للزحام والوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد ليقوموا بصرفها لأصحاب البطاقات التموينية طوال أيّام الشهر بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيها.

كان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وجه الشركة للقابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة باستمرار طرح كافة السلع الغذائية والسلع الأساسية للمواطنين وبكميات إضافية لتلبية احتياجات المواطنين، وكذلك طرح منتجات اللحوم والدواجن، لافتا إلى أن كافة السلع الغذائية من زيت وسكر وأرز وقمح وسمن ومكرونة وبقوليات، وكافة احتياجات المواطنين من سلع تكفى لأكثر من 4 أشهر، واللحوم والسكر والدواجن لأكثر من 6 أشهر، ومع ذلك لاهتمام القيادة السياسية باستمرار تأمين المخزون تم التوجيه وجارى زيادة الاحتياطى الاستراتيجى من هذه المنتجات.

من جانبها، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية«، استمرار طرح منتجات السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة مقارنة بأسعار نفس المنتجات في الأسواق الأخرى، كما يتم طرح منتجات رمضان»الياميش«بمنافذ وفروع الشركات التابعة وأن الوزارة لديها محزون من السلع ومنتجات اللحوم والدواجن لعدة أشهر ويتم طرحها للمواطنين بشكل مستمر كما انه جارى صرف السلع التموينية ضمن مقررات شهر ابريل الجارى يوميا من الساعة 7 صباحا، حتى 7 مساء يوميا لإتاحة الصرف لأى مواطن يريد الحصول على المقررات التموينية لعدم التكدس والزحام أمام منافذ صرف السلع التموينية حيث إن صرف السلع المدعمة مستمر حتى نهاية الشهر، وكذلك صرف سلع فارق نقاط الخبز.