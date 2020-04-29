شكرا لقرائتكم خبر عن قطع مياه الشرب عن برج العرب غرب الإسكندرية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أنه سيتم ضعف وانقطاع المياه في الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء، عن مناطق «برج العرب الساحلي، والكيلو 34 حتي الكيلو 41»، وذلك لاستكمال أعمال تجديد عنابر رافع محطة برج العرب الساحلي.

وأفاد بيان صادر عن الشركة، أنه سيتم فتح المياه فور الانتهاء من الإصلاح، ونبهت على أهالي المناطق المتأثرة بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة أو طلب سيارات المياه المتنقلة من خلال الخط الساخن ١٢٥، وذلك لحين عودة الضغوطات لمعدلاتها الطبيعية.