شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: إتاحة مقرر التفكير النقدي مسموعًا للطلاب المكفوفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنه تم تحويل كتاب التفكير النقدي المقرر على جميع طلاب الفرقة الدراسية الأولى بكليات الجامعة، إلى كتاب مسموع للطلاب المكفوفين، مضيفًا أن الهدف من المقرر أن يوظف الطلاب ما درسوه في تحليل الأكاذيب والشائعات التي تنشر خلال هذه الفترة، وتفنيدها للرد عليها على أسس منطقية ونقدية يستفيد فيها من كل مهارات التفكير النقدي.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أن «مصر تتعرض لحرب نفسية شرسة من الدول والجماعات الإرهابية، تستخدم فيها كل الأساليب غير الأخلاقية لاستغلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، في التقليل من قيمة الجهود التي تبذل والخطوات الاستباقية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الجائحة مبكرًا، ونشر الشائعات المغرضة بهدف إثارة البلبلة والخوف والقلق فيما يتعلق بهذا المرض، والدعاية الكاذبة في مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية، عن واقع الحال بالنسبة لعدد الإصابات بالفيروس وعدد الوفيات، ومدى العناية بالمرضى في المستشفيات، وغير ذلك من شائعات وأكاذيب، تحرص مؤسسات الدولة على تكذيبها أولًا بأول من خلال تقديم المعلومات الموثوقة بها في مختلف وسائل الإعلام المصرية التي أعادت ثقة نحو تقدمه والتزامها بالمهنية فيما تقدم».