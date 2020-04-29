شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الفترة الثانية لامتحان اللغة العربية لطلاب «الأول الثانوي» إلكترونيا من المنزل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ طلاب الصف الأول الثانوي امتحانات نهاية العام الدراسي بأداء الامتحان في مادة اللغة العربية إلكترونيا بواسطة أجهزة التابلت.

وبدأ طلاب المجموعة الثانية- الامتحان في الفترة ما بين الساعة ١٢ ظهراً حتى ٣ عصراً لمحافظات «الشرقية، ،الدقهلية ،القليوبية ،الغربية ،المنوفية، البحيرة، والمنيا، سوهاج، بني سويف، الأقصر، السويس، البحر الأحمر، مطروح«.

وتداولت صفحات الغش الالكتروني صورا لعدد من أسئلة الامتحان ،فيما شكلت وزارة التربية والتعليم غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحان وحل أي مشكلات قد تطرأ سواء تقنية أو بشرية.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن أي طالب بالصفين الأول والثاني الثانوي، سيمتنع عن دخول الامتحانات الإلكترونية أو لم يجتزها، سيكون له امتحان دور ثان قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وحذر شوقي من أي محاولات للغش الجماعي مؤكدا أن حالات الغش الجماعي والاجابات المتطابقة ستنال عقابا شديدا. وأضاف أن الفترات الزمنية المحددة للدخول على منصة الامتحان لكل محافظة، هي الفترة المتاح أثنائها الدخول على الامتحان من كل محافظة، ويبدأ زمن الامتحان منذ بدء الدخول عليه

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يمكن لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي، أداء الامتحانات الالكترونية، من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة.

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وأوضحت الوزارة أنه يمكن للطالب بدء الامتحان في أي وقت خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة، ويحتسب وقت الامتحان للطالب من لحظة فتح الامتحان الكترونيا وحتي انتهاء الوقت المخصص للمادة.