شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على رضيع وسط مقلب قمامة بالدقهلية (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عثر عدد من أهالي مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، مساء أمس الثلاثاء، على طفل رضيع حديث الولادة ملقى وسط مقلب القمامة، وتم نقله لمستشفى طلخا المركزي .

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة طلخا، بعثور بعض الأهالي على طفل رضيع داخل أكوام القمامة بجوار مزرعة دواجن. انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان العثور على الطفل، وتبين أن الطفل ملفوف بقطعة من القماش وبطانية، ومن الفحص الظاهري تبين أن عمره حوالي شهر ولا يوجد معه أي أوراق تدل على أهليته.

وتم نقل الطفل بالإسعاف إلى مستشفى طلخا المركزي، لفحصه وأكدت مصادر طبية، أن حالته الصحية مستقرة ولا يوجد به إصابات. تحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق والتي قررت إيداعه إحدى دور الرعاية، وتكليف مباحث طلخا لكشف غموض الواقعة والوصول إلى أسرة الطفل.

العثور علي رضيع وسط القمامة بالدقهلية

العثور علي رضيع وسط القمامة بالدقهلية