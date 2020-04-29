شكرا لقرائتكم خبر عن وضع لافتة تحمل اسم الشهيد «محمد الحوفي» على مدرسة بدمنهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة البحيرة، إنه تم اليوم وضع اللافتة الجديدة الخاصة باسم المدرسة والتي تحمل اسم الشهيد المقدم محمد فوزي الحوفي، لتكون رمزًا واسمًا وعنوانًا لجميع أبنائنا الطلاب تحكي عن بطولة الشهيد في مواجهة الإرهاب.

كان اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة قرر إطلاق اسم الشهيد المقدم محمد فوزي الحوفي، ابن مدينة دمنهور على مدرسة دمنهور الثانوية الميكانيكية العسكرية، تخليدا لذكراه، مؤكدًا: «إن ذكرى الشهيد ستظل دائما في قلوبنا، ولن ننسى أبدا تضحياته بحياته فداءًا للوطن، وأن مصر لا تنسى أبنائها، وأن دمائه الذكية ستظل تجسد مع من سبقوه من الشهداء أروع ملاحم الفداء والبطولة حتى يتم اجتثاث جذور الإرهاب والقضاء عليه».

وكان الآلاف من المواطنين في مدينة دمنهور، شاركوا في جنازة الشهيد المقدم محمد فوزى الحوفى، الذي توفى إثر إصابته في مواجهات بين الشرطة وخلية إرهابية في منطقة الأميرية بالقاهرة، يوم 14 إبريل الجارى، وتقدمت الجنازة باقات الزهور باسم وزير الداخلية، وبدأت الجنازة بالمراسم العسكرية ولكنها تحولت إلى جنازة شعبية، ردد خلالها المشيعون الهتافات المنددة بالإرهاب، وعم الحزن شوارع دمنهور، أثناء مسير الجنازة، والتى شهدت انفعالاً من المواطنين أدى إلى تباين ردود الأفعال فبينما أجهش البعض بالبكاء أطلقت عدد من السيدات الزغاريد احتفالاً بالشهيد، بينما هتفت سيدات من الشوارع المحيطة «لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله».