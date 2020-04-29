شكرا لقرائتكم خبر عن «الطفلة لارا».. موديل تحب الفن وتمارس الرياضة وتروج للسياحة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«سبع صنايع والبخت طفلة».. لم يتجاوز عمرها الخامسة، وهبها الله الجمال والقبول، فملامحها هادئة جذابة فضلا عن حركاتها وانفعالاتها العفوية البسيطة والتي أهلتها كي تكون في اختيارات من يراها من المنتجين والمخرجين لتشاركهم في أعمالهم الفنية.

لارا طارق، ممثلة، وموديل، ورياضيَّة، فهي لاعبة جمباز لديها مرونة رائعة، ويُتوقع لها أن تكون بطلة المستقبل، كما أنها متفوقة في الرسم، ومن يرى رسوماتها الفنية يؤكدون بأنها نجمة من طراز المبدعين، بينما يضعها أهل الفن في بؤرة الإعداد لنجمة صاعدة في مجال التمثيل، بينما هي تقول عن نفسها: «أنا بحبهم كلهم، والتمثيل أكتر شوية».

برغم صغر سنها إلا أن لارا استطاعت أن تجعل اسمها يتردد في أوساط الفن والرياضة، وقد اشتهرت بين زميلاتها بالمدرسة باسم الفنانة، لما حباها الله به من عبقرية الرسم والتمثيل والتفوق الرياضي، كما أنها شاركت في أعمال للترويج للسياحة المصرية بملابس فرعونية، إذ كانت موديل لملابس مصرية، كما شاركت في مسلسل شبر مية، وفي فيلم أوزبكستاني، ولها العديد من المشاركات الفنية والإعلانات.

تصف لارا فيروس كورونا بأنه «سيئ والنظافة بتقتله»، وتضيف بأنها تعلمت منه الصبر، وأصبحت تمارس الرياضة خاصة الجمباز داخل شقتها مع أسرتها.

يقول طارق، والد الطفلة لارا، إنها تحب الفن والرياضة، وهو ما جعلها تفكر في محاولات التغلب على الملل جراء التزام المنزل بعد جائحة كورونا التي أجبرت الجميع على البقاء في البيوت تفاديًا للإصابات، موضحًا بأنها تمارس التمارين الرياضية بالمنزل يوميًا، وأصبح أفراد الأسرة يشاركونها العمل، فيما ابتكرت شيئا آخر وهو اقتباس لقطات من أفلام ومسلسلات، حيث تقوم بتمثيلها بمشاركة أفراد أسرتها، وتعمل أجواء مرحة أزالت ملل البقاء في المنازل.

أما والدتها، فتؤكد أنها متفوق دراسيًا، وأنها على اتصال بزميلاتها ومُدرسيها، حيث ترتبط معهم بعلاقات طيبة.

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لارا طارق

لارا طارق

لارا طارق