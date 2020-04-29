شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يتفقد أعمال الرصف والتطوير بعدد من الشوارع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، منتصف ليلة أمس، أعمال الرصف والتطوير بعدد من المناطق بمدينة مرسى مطروح فى إطار الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة جودة الاعمال والوقوف على نسب التنفيذ والإسراع بها من أجل خدمة أهالى المحافظة والحفاظ على الشكل الحضاري.

وتفقد المحافظ يرافقه اللواء وليد المعداوى رئيس مدينة مرسى مطروح، أعمال رصف الشوارع بمنطقة الإليزية بكورنيش المدينة، وكذلك أعمال الرصف وتطوير منطقة السوانى التى تم الانتهاء فيها من تركيب البلدورات بالشوارع الضيقة ورصف الشوارع الأخرى، بالإضافة إلى تحويل كابلات الكهرباء الهوائية إلى أرضية، وأعمال تدبيش جوانب طريق السكة الحديد وتوسعة الطريق الجانبى كشريان مرورى ييسر حركة المواطنين.

كما تفقد محافظ مطروح أعمال إعادة الشيئ لاصلة بشارع العجارمة، خاصة الانتهاء من توصيل البنية التحتية من شبكة الصرف الصحى وإعادة توزيع أعمدة الإنارة وغيرها.