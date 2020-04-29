شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم 12 ألف مؤسسة حكومية وخدمية ومنازل منذ ظهور فيروس كورونا بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عاطف أحمد علي، مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، الانتهاء من أعمال رش وتطهير 12 ألف من المنشآت الحكومية الحيوية والجهات التي تقدم خدمات للمواطنين والمباني السكنية وغيرها، وذلك بدءً من منتصف مارس الماضي وحتى الآن.

وأوضح مدير الطب البيطري أن الحملات تضمنت تعقيم كافة المصالح الحكومية والمنشآت الحيوية وكافة الكنائس والأديرة والجوامع والمدارس والأسواق والشوارع الرئيسية والجانبية، بالإضافة إلى عدد من المنازل، والتي شملت المنازل التي تم رصد بها حالات إصابة بفيروس كورونا وأيضًا الخالية من الإصابات.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء بالكامل أمس من تطهير مناطق الفيروز والمنشية وعزبة أبو زين بمدينة الأقصر، مؤكدًا على استمرار كافة أعمال التطهير والتعقيم على مستوى المنشآت الحكومية والعامة بالمحافظة، والمناطق والشوارع التي تشهد تواجد أعداد كبيرة من المواطنين.