شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة البريطانية تتبرع بـ«دروع حماية الوجه» لـ«أبوالريش الياباني» لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت الجامعة البريطانية في مصر، مبادرتها الثالثة للتغلب على فيروس كورونا المستجد (Covid-19)، من خلال التبرع بمنتجات مجانية من دروع حماية الوجه لأطباء وممرضات مستشفى أبوالريش الياباني، بدعم ورعاية رجل الصناعة محمد فريد خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية.

وقام فريق عمل حاضنة الأعمال وواحة العلوم والابتكار التابعين للجامعة البريطانية في مصر بقيادة الدكتور يحيى بهي الدين، والدكتور تامر عادل محمد، بإنهاء الدفعة الثانية من دروع الوجه الواقية التي يتم تصنيعها في مختبر تصنيع حاضنة أعمال الجامعة، باستخدام الطابعة ثلاثية الأبعاد وقاطع الليزر المقدمين من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID».

ومن جهته أكد الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن هذه المبادرة تتمثل في تصنيع عدد من أقنعة حماية الوجه للوقاية من فيروس كورونا المستجد، باستخدام أحدث التقنيات، وتأتي إنطلاقا من كون الجامعة البريطانية، تمارس دورها المجتمعي في مواجهة الأزمات والتحديات التي تواجه المجتمع المصري، معتمدة في ذلك على العمل العلمي والبحثي لإيجاد الحلول السريعة للتصدي لهذه الأزمة.

وأوضح حمد، أن الجامعة البريطانية إعتمدت في تصنيع هذه المساكات على عتادها من القوى العلمية والبشرية المتمثلة في نخبة من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس بمختلف التخصصات، بالإضافة لبنيتها التحتية التكنولوجية الكبيرة، وهو ما ساهم في تصنيع هذه المساكات المتطورة طبقا للمعايير العلمية الدقيقة.

وأشار حمد إلى أن مجلس أمناء الجامعة البريطانية برئاسة رجل الصناعة محمد فريد خميس، يؤمن بأن تقدم العلوم وتطور البحث العلمي هما الركيزة الأساسية في صياغة مستقبل الأمم ودعم مسيرة التنمية المستدامة وصناعة المستقبل الأفضل، وهو ما يتوافق مع إستراتيجية ورؤية مصر 2030.

جدير بالذكر أن واحة العلوم والإبتكار التابعة للجامعة البريطانية في مصر، هي أول واحة علوم متصلة بجامعة في مصر لتقديم بيئة متميزة وراقية للشركات ورواد الأعمال والأكاديميين، وتسمح لهم بالمشاركة في الأنشطة الإبداعية وتبادل المعرفة وخلق الفرص في مجال ريادة الأعمال، وقد أنشئت بالتعاون مع واحده من اكبر واحات العلوم والإبتكار في العالم وهي واحة «TUS Park» بالصين.

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وتضم الواحة أيضا حاضنة أعمال الجامعة البريطانية في مصر، والتى أنشئت نتيجة إهتمام الجامعة بمجال ريادة الأعمال وإيمانها بأهمية هذا المجال الذي يعتبر واحد من أساسيات النمو والإزدهار الإقتصادي المستدام في مصر والشرق الاوسط.