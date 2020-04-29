شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز 13 سرير كمرحلة أولى لاستيعاب زيادة أعداد المصابين بـ«حميات الأقصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تجري على قدم وساق الاستعدادات الجادة لزيادة أسرة المرضى بمستشفى حميات الأقصر بواقع ٨ أسرة كمرحلة أولى لاستيعاب زيادة الحالات المترددة على المستشفى، وظهور حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا، وعزل عدد من العقارات بمدينة الأقصر ومركز أرمنت.

صرح الدكتور بدران صلاح نائب مدير إدارة الحميات، أن دعم مستشفى حميات الأقصر لا يتوقف، وأنها على أولويات وزارة الصحة، حيث يتم استغلال دعم الوزارة للمستشفى بأسرة المرضى، حيث تم توفير عدد من الغرف لتجهيز ٨ أسرة للمرضى.

وأوضح الدكتور محمد الرملي مدير مستشفى حميات الأقصر، أنه يتم تجهيز قسم للرعاية المركزة بالمستشفى بقوة ٥ أسرة لاستقبال الحالات الحرجة بدلا من تحويلها خارج المستشفى.

يأتي ذلك من خلال التوجيهات المستمرة للدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بدعم مستشفى حميات الأقصر، كونها مستشفى الإحالة والفرز الوحيدة داخل محافظة الأقصر.

كانت محافظة الأقصر شهدت الفترة الأخيرة مطالبات شعبية وحزبية بدعم المستسفى بعدد من الأسرة لمواجهة الأعداد المترددة على المستشفى من المرضى، بجانب انتظار نتائج تحاليل الفيروس قبل تحويل الحالات لمستشفى العزل مما يمثل ضغط على المستشفى لعدم وجود أماكن، بجانب تزايد أعداد المصابين بالفيروس في عدد من مناطق المحافظة.

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