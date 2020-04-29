شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ السويس يناقش إنشاء سحارة لتجميع مياه الصرف الزراعي بقرى شباب الخريجين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استقبل اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، الأربعاء، بمكتبه المهندس خالد مدين، رئيس هيئة الصرف الزراعي بوزارة الري والموارد المائية، لمناقشة دراسة إنشاء سحارة بالسويس لتجميع مياه الصرف الزراعي من قرى شباب الخريجين للاستفادة منها في المشروعات الزراعية الجديدة بشرق القناة. جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء الاحتفال بانتهاء أعمال الحفر بنفق الشهيد أحمد حمدي 2 بمحافظة السويس. حضر اللقاء مديري الزراعة وهندسة الري والصرف الزراعي. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 5,042

تعافي 1,304

وفيات 359

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