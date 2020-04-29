1656 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوي بالوادي الجديد يؤدون الامتحانات‎

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أدى 1656 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوي بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، امتحانات الفصل الدراسي الثاني إلكترونيا. وأكد صلاح مرغني، وكيل وزارة التربية والتعليم في الوادي الجديد، أنه تم الانتهاء من التجهيزات لانطلاق الامتحانات إلكترونيا، وأنه يمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة وفقا للتعليمات الوزارية. وأضاف أن، غدا الخميس، يشهد بدء امتحانات 1747 طالبا وطالبة بالصف الثاني الثانوي الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 5,042

تعافي 1,304

وفيات 359

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