هل تتأثر الأسعار بالقرض الجديد من صندوق النقد؟.. رئيس الوزراء يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن التداعيات السلبية لفيروس كورونا لم تؤثر فقط على الاقتصاد الوطني؛ بل الاقتصاد العالمي أيضاً، وهو ما جعل الحكومة تفكر في اتخاذ خطوة استباقية بشكل سريع؛ لتعزيز قدراتها على مواجهة هذه التداعيات، لافتًا إلى تقدم الحكومة والبنك المركزي بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع "RFI" وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني "SBA".
وقال رئيس الوزراء إن هذه الخطوة تستند إلى نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن هذا البرنامج ليس له أي تأثيرات سلبية على حياة المواطنين؛ سواء من حيث ارتفاع أسعار السلع أو الخدمات وغيرها، لكنه يتعلق بالإصلاحات الهيكلية فقط.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة عدد من القضايا والملفات الاقتصادية، وكذا الموقف الحالي للتداعيات السلبية لفيروس كورونا ، والإجراءات التي تعتزم الحكومة تنفيذها للتغلب عليها.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن التداعيات السلبية لفيروس كورونا لم تؤثر فقط على الاقتصاد الوطني؛ بل الاقتصاد العالمي أيضاً، وهو ما جعل الحكومة تفكر في اتخاذ خطوة استباقية بشكل سريع؛ لتعزيز قدراتها على مواجهة هذه التداعيات، لافتًا إلى تقدم الحكومة والبنك المركزي بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع "RFI" وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني "SBA".
وقال رئيس الوزراء إن هذه الخطوة تستند إلى نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن هذا البرنامج ليس له أي تأثيرات سلبية على حياة المواطنين؛ سواء من حيث ارتفاع أسعار السلع أو الخدمات وغيرها، لكنه يتعلق بالإصلاحات الهيكلية فقط.
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