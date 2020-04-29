تنتهي الأسبوع الجاري.. مديريات الأمن تواصل مبادرة "كلنا واحد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت مديريات الأمن تفعيل المرحلة الثانية عشر من مبادرة "كلنا واحد"، والتي أطلقتها وزارة الداخلية بدءً من مطلع الشهر الحالي لتمتد حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك؛ لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور، بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى.

وأقامت مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، شوادر ومعارض لتوفير السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، وذلك بالسلاسل التجارية الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

ولاقت المبادرة اشادة من المواطنين بتوجيهات رئيس الجمهورية، وحرصه على تقديم كافة أوجه الدعم للمصريين خاصةً من محدودي الدخل وبالجهود المتواصلة لوزارة الداخلية للمساهمة في خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق، كما أشاد المواطنون بالتفاعل الإيجابي للسلاسل التجارية مع تلك المبادرات لتوفير السلع الغذائية بالأسواق.