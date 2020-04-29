خلال حملة أمنية.. ضبط 16 ألف مخالفة مرورية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، لضبط الخارجين على القانون وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال ضبط المخالفات المرورية، عن ضبط 16 ألف و27 مخالفة مرورية.

وفي مجال فحص السائقين، تم فحص (105) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (8) منهم.

كما ضبطت الحملات 163 دراجة نارية مخالفة، وأعادت سيارة مُبلغ بسرقتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ استمرار الحملات الأمنية.

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