شرطة البيئة والمسطحات تضبط 264 مخالفة متنوعة في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملات أمنية، لمكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة(حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية). أسفرت جهود الحملات، خلال 24ساعة، عن ضبط (264) قضية متنوعة. يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية. تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، جارِ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.

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