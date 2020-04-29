الأمن العام: تنفيذ 80 ألف حكم قضائي وضبط 194 تاجر مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، في ضبط 168 قطعة سلاح ناري، و 194 قضية مخدرات، وتنفيذ 77994 حكمًا قضائيًا متنوع، خلال 24 ساعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 تشكيلات عصابية ضموا 12 متهمًا ارتكبوا 15 حادث متنوع، و20 متهمًا لممارستهم أعمال البلطجة، و163 دراجة نارية مخالفة، و16027 مخالفة مرورية، وفحص 105 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 8 منهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.