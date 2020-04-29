شرطة التموين تضبط شخصين حجبا مواد غذائية عن الأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، حملاتها التموينية، لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع.
أسفرت الحملات عن ضبط مالك شركة لتجارة السلع الغذائية بمحافظة القليوبية، لحجبه عن التداول كمية قدرها (2,450 طن "أرز، مكرونة، سكر حر، ملح طعام، مسلى، و 1848 عبوة "زيت طعام، خل طعام") مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها.
كما ضبطت الحملات، المدير المسئول عن مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بمحافظة القاهرة، لحجبه عن التداول (3,323 طن "أرز أبيض، سكر حر، فول، مسلى") مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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