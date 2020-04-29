محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:
شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة مديريات الأمن، حملات أمنية مكبرة؛ تنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال، والتصدي لممارسات إخفاء السلع والتلاعب في أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري.
وأسفرت جهود الحملة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن ضبط 898 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 16 قضية في مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار، 174 مخالفة في مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية، وغلق مكان نشاط تعليمي مخالف .
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها -بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية-، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
كانت هذه تفاصيل خبر في 24 ساعة.. الداخلية تحرر 176 مخالفة قرار إغلاق و16 قضية احتكار سلع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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