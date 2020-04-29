سقوط عصابة لسرقة أجزاء من كوبري تحت الإنشاء في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي:

ألقت مباحث المعصرة القبض على تشكيل عصابى قاموا بسرقة أجزاء معدنية من كوبرى تحت الإنشاء.

البداية أثناء مرور المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة، والرواد مصطفى قاسم وكريم عبد العاطي ومحمد صلاح وإبراهيم عبد المنعم، ضباط مباحث القسم، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص سائق، مقيم بدائرة القسم حال قيادته سيارة ربع نقل بدون لوحات معدنية، مُحمل عليها كمية من مفصلات وأجزاء حديدية.

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وبمناقشته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد عبد الفتاح القصاص، رئيس مباحث قطاع الجنوب، عن مصدرها، أقر بسرقتها من موقع إنشاء أحد الكبارى بدائرة القسم بأسلوب المغافلة بالإشتراك مع خفير بذات الموقع "تم ضبطه" وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع السائق.

كما إعترفا أمام العميد محمود حجازي، مفتش المباحث، بسابقة قيامهما بسرقة كمية من ذات المفصلات خاصة بذات الكوبرى، وبيعها لمالك مخزن خردة كائن بدائرة القسم "سيئ النية" تم إستهدافه وضبطه، وبمواجهته بما جاء بأقوالهما، أقر بها ، وعُثر بالمخزن الخاص به على كمية من المسروقات وزنت حوالى (3 طـن).

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله العميد مجدي خلف، مأمور قسم المعصرة، إلى النيابة العامة.