محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع مكافحة المخدرات، من ضبط أحد العناصر الإجرامية بالبحيرة؛ لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزته 250 طربة لمخدر الحشيش.
كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية مسجلة"، تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على نطاق واسع بدائرة مركز شرطة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، وقد أمكن رصده والوقوف على مظاهر نشاطه الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن البحيرة، تم ضبطه حال استقلاله سيارة، وبحوزته 250 طربة لمخدر الحشيش وزنت (خمسة وعشرون كيلو جرام).
وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1,750,000) مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه تقريباً.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كانت هذه تفاصيل خبر قدرت بمليون و700 ألف جنيه.. إحباط ترويج 250 طربة حشيش في البحيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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