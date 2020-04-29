إحباط ترويج 3 أطنان "ياميش رمضان" مجهول في الأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، حملات تموينية لمكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع. نجحت الحملات في ضبط مالك محل غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بمحافظة القاهرة، لحيازته (3.025 طن ياميش رمضان) مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش التدليس على جمهور المستهلكين.

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