تصديا لـ "كورونا".. ضبط شخصين بحوزتهما 10 آلاف "كمامة وجوانتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة الوايلي (بمحافظة القاهرة) لحجبه عن التداول كمية قدرها (5033 قعطة مستلزمات طبية "جوانتي، ترمومتر، كمادات، خافض لسان، شرائط تحليل سكر") بقصد رفع أسعارها .

كما تمكن الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، من ضبط مالك محل لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول المحلة الكبرى (بمحافظة الغربية) لحيازته (5000 قطعة كمامة) مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش التدليس على جمهور المستهلكين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك اتساقاً مع جهود أجهزة الدولة للتصدي لتداعيات انتشار فيروس "كورونا" ، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين.