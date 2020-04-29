أخبار مصر | السياحة والآثار تطلق حملة "استمتع بأجواء رمضان من بيتك"

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 01:21 مساءً - انت الان تقراء خبر السياحة والآثار تطلق حملة "استمتع بأجواء رمضان من بيتك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تطلق وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، حملة ترويجية دعائية للتعريف بطقوس وأجواء الشهر الكريم بالمقاصد السياحية المختلفة في مصر تحت شعار Experience Ramadan From Home، وذلك على كافة مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة والهيئة، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

ومن ناحيته أوضح المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، فى تصريحات صحفية، أن هذه الحملة تهدف إلى تعريف الجمهور العربي والدولي بالأجواء الفريدة للشهر الكريم في مصر.

إضافة إلى إلقاء الضوء على مظاهر الاحتفال التي لا تخلو منها الشوارع والمنازل والفنادق والمقاهي المصرية، ودعوة العالم للاستمتاع بتلك الأماكن بعد عودة الحركة السياحية.

وأشار إلى أنه سيتم نشر فيديوهات عن بعض المأكولات المصرية من العصور القديمة ابتداء من السبت، لافتًا إلى أنه تم مراعاة تنوع محتوى الحملة الدعائية عن مظاهر وعادات وتقاليد شهر رمضان في مصر، وكذلك تنوع الشكل الذى يتم تقديم المعلومات به ليكون أكثر تشويقًا وجذبًا لشرائح متعددة من الجمهور المستهدف دوليًا وعربيًا ومحليًا.

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وقد تضمن ذلك المحتوى تقديم معلومات عن فوائد الصيام، ومعلومات عن المزارات الأثرية الإسلامية المتنوعة في صورة لغز أو فزورة مما يعطى مزيد من التواصل والتفاعل مع الجمهور، كما سيتم سرد قصص قصيرة عن نشأة الفوانيس في مصر والتي ترجع للعصر الفاطمي، وقصص من متحف الفن الإسلامي، بالإضافة إلى عرض وصفات لمأكولات مصرية من العصور القديمة.