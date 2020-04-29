أخبار مصر | عبدالعال يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد العمال

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 01:21 مساءً - انت الان تقراء خبر عبدالعال يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد العمال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعث الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بمناسبة عيد العمال.

ونصت البرقية على:

فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد،

يطيب لى أن أتقدم لسيادتكم بخالص التهنئة القلبية وأزكاها بحلول عيد العمال ‏الذى يجسد الاحترام والتقدير لما يقدمه عمال مصر من إسهامات في شتى ميادين الحياة، ‏والذى يمثل فيها العامل المصرى العمود الفقرى للتنمية وتعزيز مسيرة اقتصادنا الوطنى.‏

ونؤكد لكم -يا سيادة الرئيس- أنه منذ حَمّلكُم شعب مصر العظيم الأمانة ‏عملتم جاهدين على تحقيق إنجازات عملاقة على أرض مصر الطيبة، يقف الشعب شاهدًا ‏عليها.‏

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وعمال مصر الذين تحقق بسواعدهم تنفيذ هذه المشروعات العملاقة، يدركون ‏جيدًا ما تقومون به من جهد لبلوغ مصر مرفأ الأمن والأمان، وارتقاء شعبها أعلى مراتب ‏السعادة والرخاء وكل عام وسيادتكم بخير.

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تجاوزت مصر الخمسة آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد، أمس الثلاثاء، بعد تسجيل 260 إصابة جديدة، ليرتفع عدد الإصابات لـ 5042 حالة، كما سجلت أعلى معدل وفاة بعد تسجيل 22 حالة، ليرتفع معدل الوفيات لـ 359 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، عن خروج 68 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1304 حالات حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1669 حالة، من ضمنهم الـ 1304 متعافين.

وأضاف أنه تم تسجيل 260 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.