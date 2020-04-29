أخبار مصر | محافظ الجيزة: انتظام عمليات توريد القمح إلى الشون والصوامع

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 01:21 مساءً - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة: انتظام عمليات توريد القمح إلى الشون والصوامع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن إجمالى ما تم توريده من قمح محلى بالشون والصوامع الواقعة بنطاق المحافظة بلغ حتى الآن نحو 31 ألف طن.

أكد راشد فى بيان صحفي، علي انتظام سير عملية توريد الأقماح بنطاق المحافظة، وأن اللجنة المشكلة بديوان عام المحافظة وغرفة العمليات تتابع عملية توريد الأقماح المحلية بالشون والصوامع الكائنة بدائرة المحافظة يومياً.

كما أكد راشد أن الإجراءات المشددة التى تم تنفيذها من قبل المحافظة وأجهزة التفتيش ومديريتى الزراعة والتموين ساهمت بشكل كبير في تحقيق زيادة فى توريد القمح، مؤكداً أن هناك متابعة يومية للتأكد من سير عمليات التوريد للشون والصوامع بشكل سليم والقضاء على أى مشكلات أو معوقات على الفور .

وأشار راشد أنه لن يتهاون فى مواجهة أى حالات تقصير مشدداً على ضرورة الحفاظ على جودة المحاصيل التى يتم جمعها والتأكد من سلامتها قبل التخزين والمتابعة الصارمة واتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان أعلى مستويات الجودة وعدم اختلاطها بالمخلفات طوال فترات التخزين، لافتاً أن السعة التخزينية للصوامع والشون بالمحافظة تصل إلى 244 ألف طن فيما يوجد بالمحافظة 15 صومعة وشونة تستقبل محصول القمح هذا العام وتقع بنطاق الواحات البحرية – بولاق الدكرور - أوسيم - الصف - قسم الجيزة - أطفيح - منشاة القناطر - إمبابة.

إزالة مول تجاري و6 عقارات لمخالفتهم في عدة مناطق بالجيزة

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة: إن إزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مستمرة يوميا لردع المخالفين.

Advertisements

وشدد محافظ الجيزة، على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، إضافة إلى الانتهاء من عمليات الإزالة للمنشآت المخالفة حتى سطح الأرض لعدم تكرار المخالف.

وأشار إلى أنه تم إزالة مول تجاري تحت الإنشاء بمساحة 800 متر بدون ترخيص عى طريق مصر أسيوط نطاق مدينة الحوامدية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ولفت إلى أنه جارٍ الانتهاء من إزالة 6 عقارات مخالفة تتراوح ما بين 8 إلى 13 دورًا، وهي عقار مخالف بشارع عبدالله كامل من شارع المدبح بالمنيب بحي جنوب الجيزة والعقار رقم 13 شارع النادي بحي العمرانية، وإزاله عقار مخالف بشارع المهندس متفرع من عز الدين عمر آخر بشارع مسجد الأنوار بنطاق حي الطالبية.

وفي حي الهرم، تم البدء في إزاله عقار متعدٍ على الشارع التخطيطي بشارع نبيل طه، بالإضافة إلى إزالة مخالفات البناء بعقار يقع بشارع صبري مكي من شارع رشاح أبو عوض كفر المنفى من المجزر الآلي.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بشن حملات إزاله يومية على العقارات والمنشآت المخالفة مع إعطاء الأولوية للمخالفات الكبيرة لتكون رسالة رادعة لكافة المخالفات.

وأشار إلى أنه تم إزالة 10 حالات مبانٍ مخالفة بقرية مزغونة بمركز البدرشين وإزالة 6 حالات تعدٍ على الأرض الزراعية بمساحة 962 مترا بقرى بيدف وبرويش وعزبة التابوت بمركز ومدينة العياط.

ولفت إلى أنه في حي الوراق تم استكمال إزالة 35 عقارا مخالفا بعزبة الخلايفة، وإزالة مبانٍ في المهد أسوار بكورنيش النيل بجوار مصنع البويات.