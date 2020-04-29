أخبار مصر | بلاغ للنائب العام ضد تجاوزات برنامج "البروفة" في حق ذوي الإعاقة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 01:21 مساءً - انت الان تقراء خبر بلاغ للنائب العام ضد تجاوزات برنامج "البروفة" في حق ذوي الإعاقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم الدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ببلاغ رسمي مساء أمس إلى إدارة حقوق الإنسان بمكتب النائب العام، ضد ما تم إذاعته على شبكة تليفزيون النهار في أول أيام شهر رمضان من خلال برنامج "البروفة" والذي مثل إساءة مباشرة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال سلوكيات وتعبيرات تسيئ لهم ولا تعبر عن ظروفهم بشكل واقعي.

حيث قام أحد الممثلين بتجسيد شخصية شاب من ذوي الإعاقة الذهنية واستخدامه في تخويف الممثل المشارك في الحلقة. ويأتي تحرك المجلس إعمالا بدوره في الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكرامتهم وفقا للقانون، في إطار ما تم رصده من خلال متابعة البرامج والمسلسلات على شاشات الفضائيات خلال شهر رمضان الكريم. وطالب المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة القائمين على صناعة الإعلام والمحتوى البرامجي والدرامي خلال شهر رمضان، مراجعة الأعمال التي توظف الأشخاص ذوي الإعاقة في السياق الدرامي أو البرامجي وحذف كل ما يسيئ إليهم في هذه الاعمال قبل بثها أو إذاعتها. Advertisements وناشد المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ كافة الجهات المجتمعية والأفراد التواصل مع المجلس على رقم 16736 أو على الصفحة الرسمية للمجلس على الفيسبوك من هنا حال رصدهم لأية تجاوزات بحق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ وذلك عملا على حماية وصون كرامة وإنسانية مجموعة كبيرة من أبناء الوطن من ذوي الإعاقة.