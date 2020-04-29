أخبار مصر | بلاغ للنائب العام ضد تجاوزات برنامج "البروفة" في حق ذوي الإعاقة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 01:21 مساءً - انت الان تقراء خبر بلاغ للنائب العام ضد تجاوزات برنامج "البروفة" في حق ذوي الإعاقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تقدم الدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ببلاغ رسمي مساء أمس إلى إدارة حقوق الإنسان بمكتب النائب العام، ضد ما تم إذاعته على شبكة تليفزيون النهار في أول أيام شهر رمضان من خلال برنامج "البروفة" والذي مثل إساءة مباشرة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال سلوكيات وتعبيرات تسيئ لهم ولا تعبر عن ظروفهم بشكل واقعي.
حيث قام أحد الممثلين بتجسيد شخصية شاب من ذوي الإعاقة الذهنية واستخدامه في تخويف الممثل المشارك في الحلقة.
ويأتي تحرك المجلس إعمالا بدوره في الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكرامتهم وفقا للقانون، في إطار ما تم رصده من خلال متابعة البرامج والمسلسلات على شاشات الفضائيات خلال شهر رمضان الكريم.
وطالب المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة القائمين على صناعة الإعلام والمحتوى البرامجي والدرامي خلال شهر رمضان، مراجعة الأعمال التي توظف الأشخاص ذوي الإعاقة في السياق الدرامي أو البرامجي وحذف كل ما يسيئ إليهم في هذه الاعمال قبل بثها أو إذاعتها.
وكانت أعربت الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد -ADVANCE- بصفتها جمعية أولياء أمور، عن استيائها من شكل وطريقة الاعتذار الذي قدمه الإعلامي تامر أمين على قناة النهار، نيابة عن القناة، عما بدر من مقدمي برنامج"البروفة" وإساءتهم للأشخاص ذوي الإعاقة في الحلقات الأولى من البرنامج واستخدامهم كمادة للسخرية.
وقالت الجمعية، في بيان، إن ما ذكره تامر أمين في اعتذاره عن القناة مرفوض شكلا وموضوعا، لأنه يؤكد أننا أمام إعلام غير مسؤول بتنصله من المسئولية وتحميلها إلى الشركات المنتجة للبرامج، رغم كون القناة شريك في الإنتاج، والمسوؤلة قانونيا على كل ما يبث من خلالها بموجب تعاقدها.
وتطالب الجمعية أن يكون الاعتذار عملي بقيام القناة بتخصيص مساحة زمنية في برامجها لعرض مواد عن الإعاقات المختلفة، وطرق التعامل مع كل إعاقة، وإبراز انجازات المتفوقين من الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذا تبني قضاياهم الحقوقية والتنموية كأعضاء متساويين في المجتمع.
وقال بيان الجمعية، إن ما تقوم به بعض وسائل الإعلام ومنها قناة "النهار" ينسف الجهود التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه من حيث اهتمامه بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتخصيص عام 2018 لهم، وخروج قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للنور ولائحته التنفيذية في نفس العام.
وطالبت الجمعية من الهيئة الوطنية للإعلام التدخل لوقف الأعمال التي تسيء للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام والحد من السخرية التي يتعرضون لها في الأعمال الفنية والدرامية، وأن تقوم بدورها الرقابي والهيمنة على المواد الإعلامية التي تذاع بحيث لا تخالف ما ورد في قانون رقم 10 لعام 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.