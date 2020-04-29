أخبار مصر | الصين تهدي اقتصادية قناة السويس كاميرا حرارية لمواجهة كورونا (صور)

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 01:21 مساءً - انت الان تقراء خبر الصين تهدي اقتصادية قناة السويس كاميرا حرارية لمواجهة كورونا (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أهدت السفارة الصينية في القاهرة، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، جهاز كاميرا حرارية تعمل لفحص العاملين والمترددين على مقر المنطقة الاقتصادية في القطاع الجنوبي.

من جانبه استقبل اللواء محمد شعبان نائب رئيس الهيئة للقطاع الجنوبي، ممثل المكتب التجاري للسفارة الصينية وقام باستلام الجهاز، معبرا عن امتنانه وتقديره للسفارة الصينية وما تقدمه للعالم من رسالة إنسانية للوقوف في مواجهة تداعيات الفيروس.

وتعد هذه الكاميرا من أحدث الكاميرات التي تستطيع الكشف عن الجسم عالي الحرارة لعمل مسح للحمى، حيث تستغرق ثانية واحدة للكشف عن الجسم عالي الحرارة، وبمسافة مناسبة يقلل من خطر العدوى.

ويأتي ذلك في ظل العلاقات الوطيدة والتعاون المشترك بين الجانب الصيني والمنطقة الاقتصادية وما تمثله منطقة TEDA أحد أكبر الاستثمارات الصينية لدى المنطقة الاقتصادية من منصة استثمارية وقاعدة للشركات الصينية.

إصابات كورونا تتجاوز الـ5 آلاف.. وتسجل أعلى معدل وفاة

تجاوزت مصر الخمسة آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد، امس الثلاثاء، بعد تسجيل 260 إصابة جديدة، ليرتفع عدد الإصابات لـ 5042 حالة، كما سجلت أعلى معدل وفاة بعد تسجيل 22 حالة، ليرتفع معدل الوفيات لـ 359 حالة.

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خروج 68 من المصابين

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الثلاثاء، عن خروج 68 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1304 حالات حتى اليوم. وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1669 حالة، من ضمنهم الـ 1304 متعافين. تسجيل 260 حالة جديدة