مصر | وزير الداخلية يهنئ العمال بعيدهم: ركيزة جوهرية فى بناء الحضارات

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة لمحمد سعفان وزير القوى العاملة، بمناسبة الاحتفال السنوى بعيد العمال.

وتنشر بوابة الخليج 365 نص البرقية، كالتالى:

"بمشاعر تفيض إعزازًا وتقديرًا، وبعقول تدرك قيمة العمل المشترك وأهمية تضافر الجهود لإدراك النجاح ودفع المسيرة الوطنية للمزيد من التقدم والإرتقاء، يُسعدنى وهيئة الشرطة أن نُعرب لسيادتكم ولجميع الأخوة والأبناء عمال مصر الأوفياء عن أصدق التهانى وأطيب الأمنيات، سيظل العمل ركيزة جوهرية فى بناء الحضارات الإنسانية التى تقوم على سواعد المخلصين وجهود المتكاتفين من أبناء الوطن.. فتحية لجميع عمال مصر فى يوم عيدهم، سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا جميعًا للإضطلاع بمسئولياتنا فى تحقيق نهضة أمتنا المصرية، إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير، وكل عام وأنتم بخير".

ووجه وزير الداخلية برقية تهنئة لـ جبالى المراغى رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، جاء بها: "بمناسبة الإحتفال السنوى بعيد العمال يسعدنى أن نبعث لكم وأعضاء الإتحاد العام لنقابات عمال مصر وجميع الأخوة والأبناء عمال مصر الأوفياء بأصدق عبارات التهنئة مقرونة بأطيب التمنيات، راجين من العلى القدير التوفيق والسداد لمسيرتكم المخلصة، عاشت مصر منارة تهدى الإنسانية جمعاء، لقيم الحضارة والتنمية والرخاء، بوعد المولى جلت قدرته وعطاء المخلصين من أبناءها الشرفاء، وكل عام وأنتم بخير".

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وفي سياق آخر، واصلت مديريات الأمن، فعاليات المرحلة الثانية عشر من مبادرة (كلنا واحد)، والتى أطلقتها وزارة الداخلية بدءًً من مطلع الشهر الحالى لتمتد حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور.

وذلك بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى (كارفور – أولاد عبدالله العثيم – هايبر الشرقية – هايبر بلس – عيد لبيب خير بلدنا– العابد – أسواق فتح الله – أسبنس – كازيون – خير زمان – أولاد رجب – راية– الفرجانى– المحلاوى – هايبر وان – أوسكار – أكسبشن – الشرق) بإجمالى عدد (18) سلسلة بـ(776) فرع على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك بالتنسيق مع الموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى مجال السلع الإستراتيجية واللحوم والدواجن والألبان ومشتملاتها والمنظفات للمشاركة فى المبادرة (أرما – الوليلى – المتحدة – زمزم – دومتى – العابد للحوم المجمدة – شاى العصارى – ريحانة– مارين فودز للحوم المجمدة – جاردينو "الصعيد لصناعة المركزات") السلع متوفرة بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، وذلك بالسلاسل التجارية الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية من هنا

جاءت المبادرة تحت رعاية رئيس الجمهورية، لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الموارد اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية فى إطار إجراءات الدولة لإدارة أزمة فيروس "كورونا" واستمرارًا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين من خلال التنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، الأمر الذى يضمن توافرها بشكل دائم وبالكميات التى تلبى كافة احتياجات المواطنين، وتكفل الحصول عليها دون حدوث تكدسات بما يكفل سلامة المواطنين فى ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد والحد من تداعياته.

وتم التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإقامة شوادر ومعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وكذا التنسيق مع كبار تجار الجملة بإعداد سيارات متنقلة ومُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب العديد من القرى والشوارع والميادين.