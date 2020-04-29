مصر | حطتله سم وحرقته.. حبس المتهمة بقتل زوجها في الهرم ١٥ يوما

انتقمت منه وحرقته، هكذا كان حال المتهمة "فاطمة" في عقدها الثاني من العمر، بعد قتلها لزوجها بوضعها السم في الشاي أثناء تناوله لوجبة السحور فجر يوم الأحد، بعدما استمعت النيابة العامة لأقوالها، فقرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس السيدة ١٥ يوما، على ذمة التحقيقات.

وادلت السيدة، باعترافاتها أمام النيابة، أن اهلها قاموا بتزوجيها منه نظرا لثروته، غصبا عنها لتحقيق حياة مادية مريحة، قائلة: "مكنتش بحبه واتجوزته بالعافية"، فأضرمت النيران بالشقة مستغلة نومه لإحراقه، وإبعاد أي شبهة تجاهها، مضيفة أنه في يوم الواقعة، "كنت عند قرايبي"، وبتضييق الخناق عليها اعترفت بارتكابها للواقعة

وأفادت في التحقيقات، أنها كانت توجد خلافات كثيرة بينها وبين زوجها، لأنها الزوجة الثانية، وكانت تطلب منه شقة أخرى ببلده في سوهاج ولكنه كان يرفض كثيرا لعدم كشف تلك الزيجة السرية، ومفاضلته لزوجته الأولى "أم الأولاد"، فتوغل الشر قلبها وقررت الانتقام منه.

واضافت التحقيقات، أنه في فجر يوم الأحد، بدم بارد، استغلت الزوجة نوم زوجها، وانتقمت منه بطريقة بشعة، بسبب خلافات بينهما، حيث أشعلت فيه النار حيًا، وقامت بجمع حاجتها وفرت هاربة، فيما تفحمت الجثة كاملة.

وكشفت مناظرة النيابة العامة، بجنوب الجيزة، أن الزوج أصيب باختناق نتيجة اشعال النيران بالشقة واحتراق محتوياتها، مما ادي لوصول النيران بجسده وتفحم جثته.

بداية الواقعة، تلقى المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الحماية المدنية وتمت السيطرة على الحريق وتبين العثور على جثة الزوج، وتبين ان وراء ذلك الزوجة

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على سيدة قامت بقتل زوجها باحراقها للشقة كاملةوزوجها نائما، بمنطقة الهرم بالجيزة

وكشفت التحريات الأولية، أن الزوجة وراء الواقعة، وأن الدافع في ذلك هو الخلافات بينهم

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وأفادت التحريات، أن الزوج في يوم الواقعة، صعد إلى شقته عقب صلاة العشاء، وذهب إلى النوم، فاستغلت الزوجة هذه الفرصة، وأشعلت النيرات في الشقة، وأثناء ذلك استيقظ الزوج وحاول الهروب من الشقة، إلا أنه لم يستطع ذلك، واختنق من الدخان، ولفظ أنفاسه الأخيرة، قبل أن تتمكن أجهزة الحماية المدنية من إطفاء الحريق الذي اندلع في الشقة.

أهلي جوزوني بالعافية.. اعترافات المتهمة بقتل زوجها في الهرم



وفي سياق آخر، طفل داخل حقيبة.. استيقظ أهالى قرية الديسمي، بمركز الصف، على وجود طفل عمره لا يتعدى الشهر داخل حقيبة، وعلى الفور أبلغوا القسم.

وأفادت التحقيقات، أن الطفل بصحة جيدة، وبكامل ملابسه بدون إصابات.

وقال شهود عيان، إن من خلال رصد كاميرات المراقبة الخاصة بالمحلات، تبين أن هناك شخصين يستقلان دراجة بخارية ألقيا الطفل في مكان العثور عليه، وفرا هاربين.

وكان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الصف من الأهالي بالعثور على طفل رضيع ملقى بالشارع، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وعثروا على طفل رضيع بكامل ملابسه داخل حقيبة.

وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق