مصر | ضبط ١٦٨ سلاح ناري و١٩٤ قضية مخدرات خلال ٢٤ ساعة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 01:21 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط ١٦٨ سلاح ناري و١٩٤ قضية مخدرات خلال ٢٤ ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كثفت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، حيث تمكنت من ضبط ١٦٨ قطعة سلاح ناري، ١٩٤ قضية مخدرات، وتنفيذ ٧٧٩٩٤ حكما قضائيا متنوعا.
وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط ١٦٨ قطعة سلاح ناري، بحوزة ١٣٨ متهما، وذلك على النحو التالي، تم ضبط ١٥ بندقة آلية، بهدقية رصاص ٢٩ بنادق خرطوش، ٩ طبنجة، ١١٤ فردا محلي الصنع، ١٢٩ طلقة مختلفة الأعيرة، ١٦٨ قطعة سلاح أبيض.
وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ ٧٧٩٩٤ حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي، ٣٤٨ حكم جناية، ٢٢٧٣٨ حكم حبس جزئي، ٤٢٥٥ حكم حبس مستأنف، ٣٩١٩٢ حكم غرامة، ١١٤٦١ حكم مخالفة.
واستطاعت في مجال القبض على التشكيلات العصابية، ضبط ٣ تشكيلات بلغوا ١٢ متهما، ارتكبوا حادث سرقة، وفيما يتعلق بقضايا المخدرات، تم ضبط ١٩٤ قضايا مخدرات بحوزة ٢١٢ متهما، ضُبط خلالها الآتي،
كمية من مخدر الحشيش وزنت 822.3 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 838 جراما، كمية من مخدر الشابو وزنت 50 جراما، كمية من مخدر الفودو وزنت 35 جراما، كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1.15 جراما، و849 قرصا مخدرا.
وفي مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين، نجحت القوات في ضبط ٣٤ متهما، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، ضبط ٢٠ متهما لممارستهم أعمال البلطجة.
وتمكنت الحملات في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، من ضبط ١٦٣ دراجة نارية مخالفة، وفي مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها، تم إعادة سيارتين، إلى جانب ضبط 16996 مخالفة مرورية.
وفي مجال فحص السائقين، تم فحص ١٠٥ من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية ٨ منهم.
وجاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.
وفي سياق آخر، تمكن رجال مباحث مديرية أمن سوهاج، من ضبط 5 أشخاص، لتخصصهم فى إرتكاب جرائم سرقات أسلاك وكابلات الكهرباء وأغطية البالوعات.
فقد أكدت تحريات ومعلومات مباحث مركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج قيام سائقين، و3 عاملين – مقيمين بسوهاج، بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص فـى سرقة الكابلات الكهربائية متخذين من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة أسفرت إحداها عن ضبط المتهمين أثناء إستقلالهم ( دراجة نارية " تروسيكل") وضبط بحوزتهم ( فرد محلى الصنع وطلقة نارية من ذات العيار، عدد 4 لفافات أسلاك كهربائية وكابلات كبيرة الحجم، 2 غطاء بالوعة صرف صحى ) وبمواجهة المتهمين إعترفوا بنشاطهم الإجرامى وإرتكابهم العديد من جرائم سرقات الأسلاك الكهربائية وأغطية البالوعات، وأن المضبوطات بحوزتهم من حصيلة جرائم سرقة والسلاح النارى للدفاع عن نشاطهم الإجرامى.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم السرقات والتشكيلات العصابية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.