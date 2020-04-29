مصر | ضبط ١٦٨ سلاح ناري و١٩٤ قضية مخدرات خلال ٢٤ ساعة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 01:21 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط ١٦٨ سلاح ناري و١٩٤ قضية مخدرات خلال ٢٤ ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، حيث تمكنت من ضبط ١٦٨ قطعة سلاح ناري، ١٩٤ قضية مخدرات، وتنفيذ ٧٧٩٩٤ حكما قضائيا متنوعا.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط ١٦٨ قطعة سلاح ناري، بحوزة ١٣٨ متهما، وذلك على النحو التالي، تم ضبط ١٥ بندقة آلية، بهدقية رصاص ٢٩ بنادق خرطوش، ٩ طبنجة، ١١٤ فردا محلي الصنع، ١٢٩ طلقة مختلفة الأعيرة، ١٦٨ قطعة سلاح أبيض.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ ٧٧٩٩٤ حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي، ٣٤٨ حكم جناية، ٢٢٧٣٨ حكم حبس جزئي، ٤٢٥٥ حكم حبس مستأنف، ٣٩١٩٢ حكم غرامة، ١١٤٦١ حكم مخالفة.

واستطاعت في مجال القبض على التشكيلات العصابية، ضبط ٣ تشكيلات بلغوا ١٢ متهما، ارتكبوا حادث سرقة، وفيما يتعلق بقضايا المخدرات، تم ضبط ١٩٤ قضايا مخدرات بحوزة ٢١٢ متهما، ضُبط خلالها الآتي،