مصر | ضبط ١١٠٢٤ قضية سرقة تيار كهربائي خلال ٢٤ ساعة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 01:21 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط ١١٠٢٤ قضية سرقة تيار كهربائي خلال ٢٤ ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اضطلعت أجهزة وزارة الداخلية، بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

قامت بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات ط، وأسفرت جهودها عن ضبط (939) قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.

أسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1012) قضية تموينية متنوعة (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية).

وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط (11024) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

وأسفرت جهودها فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية) عن ضبط (264) قضية متنوعة.

وأسفرت جهودها عن ضبط (170) قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

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وأسفرت الجهود فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط (3) قضايا متنوعة.

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (7) قضايا متنوعة (مصنفات سمعية وبصرية، بث فضائيات، مطبوعات).

هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

وفي سياق متصل، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية، من ضبط (1012) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة".

وأسفرت الحملات من ضبط المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية بدائرة قسم شرطة العبور (بمحافظة القليوبية) لحيازته كمية قدرها (26،250 طن مستلزمات إنتاج عبارة عن "سكر حر، لبان طبيعى، صمغ") بدون مستندات مجهولة المصدر، وكذا (عدد 2832400 قطعة حلوى جافة "لبان") بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش التدليس على جمهور المستهلكين.

وتمكنت الحملات، في ضبط مالك محل غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة المعادى (بمحافظة القاهرة) لحيازته كمية قدرها (3،025 طن ياميش رمضان "زبيب، مشمشية، تمور، أرز أبيض"، عدد 140 لفافة قمر الدين) مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش التدليس على جمهور المستهلكين.