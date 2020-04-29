مصر | خلال ٢٤ ساعة.. ضبط ١٠١٢ قضية تموينية وغش تجاري

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 01:21 مساءً - انت الان تقراء خبر خلال ٢٤ ساعة.. ضبط ١٠١٢ قضية تموينية وغش تجاري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية، من ضبط (1012) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة".

وأسفرت الحملات من ضبط المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية بدائرة قسم شرطة العبور (بمحافظة القليوبية) لحيازته كمية قدرها (26،250 طن مستلزمات إنتاج عبارة عن "سكر حر، لبان طبيعى، صمغ") بدون مستندات مجهولة المصدر، وكذا (عدد 2832400 قطعة حلوى جافة "لبان") بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش التدليس على جمهور المستهلكين.

وتمكنت الحملات، في ضبط مالك محل غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة المعادى (بمحافظة القاهرة) لحيازته كمية قدرها (3،025 طن ياميش رمضان "زبيب، مشمشية، تمور، أرز أبيض"، عدد 140 لفافة قمر الدين) مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش التدليس على جمهور المستهلكين.

وأسفرت الحملات، من ضبط المدير المسئول عن مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة حلوان (بمحافظة القاهرة) لحجبه عن التداول كمية قدرها (3،323 طن "أرز أبيض، سكر حر، فول، مسلى") مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها.

وتمكنت الحملات، من ضبط مالك شركة لتجارة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة الخصوص (بمحافظة القليوبية) لحجبه عن التداول كمية قدرها (2،450 طن "أرز، مكرونة، سكر حر، ملح طعام، مسلى، وعدد 1848 عبوة "زيت طعام، خل طعام") مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها.

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وأسفرت الحملات، من ضبط مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة الوايلى (بمحافظة القاهرة) لحجبه عن التداول كمية قدرها (5033 قعطة مستلزمات طبية "جوانتى، ترمومتر، كمادات، خافض لسان، شرائط تحليل سكر") بقصد رفع أسعارها.

وتمكنت الحملات، من ضبط مالك محل لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول المحلة الكبرى (بمحافظة الغربية) لحيازته (عدد 5000 قطعة كمامة) مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش التدليس على جمهور المستهلكين.

وفي سياق متصل، واصلت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن حملاتها المكبرة، وقد أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (186) مخالفة فى مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية وغلق (1) مكان نشاط تعليمى مخالف.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهى والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب" وكذا توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.