شكرا لقرائتكم خبر عن بنك «عودة – مصر» يعلن إصابة أحد موظفيه بفيروس «كورونا» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن بنك «عودة – مصر» التحقق من إيجابية حالة واحدة فقط بفيروس «كورونا» المستجد بالمبني الإداري للبنك بصلاح سالم بالدور الأول، حيث تم معرفة نتيجة التحليل وإخطار البنك المركزي المصري في إطار الإجراءات الاحترازية، التي يتخذها البنك لمواجهة انتشار الوباء، حيث تم التحقق مساء الإثنين الماضي من إيجابية الحالة.

وقال البنك في بيان، الأربعاء، إنه «تم اتخاذ حزمة من الإجراءات والتي من شأنها التغلب على انتشار الفيروس وشفاء الزميل، ومن بعض هذه الإجراءات قرار البنك بغلق الدور الأول بالمبنى الإداري بصلاح سالم وتعقيمه بالكامل، بالإضافة إلى عمل حصر بأسماء الموظفين لإجراء التحليل اللازم في المستشفى المتعاقد معها لهذا الشأن للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم».

وأضاف البنك أنه «تم إعطاء جميع الموظفين العاملين في هذا الدور إجازة لمدة أسبوعين مع الالتزام الكامل بالعزل الوقائي، كما قام بنك عودة بالتواصل مع وزارة الصحة، وإبلاغها بالحالة المذكورة، والتحقق من كفاية وسلامة الإجراءات المتبعة، والتي تم اتخاذها من جانب البنك، هذا وسيلتزم جميع الموظفين بالعزل الوقائي على أن يتم التواصل مع وزارة الصحة إذا تبين ظهور أي حالة إيجابية أخرى».

من جانبه، قال محمد بدير، العضو المنتدب لبنك «عودة – مصر» إن مصرفه يمضى في خطته الموضوعة لاستمرار الأعمال المصرفية اليومية «Business Continuity Plan»، والتي حدد البنك إطارها بتقسيم فرق العمل التابعة لكل إدارة على عدد من مباني وفروع البنك، لضمان خدمة العملاء، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية لتطبيق أفضل معايير السلامة للعاملين والعملاء.