شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الصينية تهدي كاميرا حرارية للمنطقة الاقتصادية لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أهدت السفارة الصينية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس جهاز كاميرا حرارية لفحص العاملين والمترددين على مقر المنطقة الاقتصادية في القطاع الجنوبي وذلك في ظل العلاقات الوطيدة والتعاون المشترك بين الجانب الصيني والمنطقة الاقتصادية وما تمثله منطقة TEDA أحد أكبر الاستثمارات الصينية لدى المنطقة الاقتصادية من منصة استثمارية وقاعدة للشركات الصينية.

وقام اللواء محمد شعبان نائب رئيس الهيئة للقطاع الجنوبي باستقبال ممثل المكتب التجاري للسفارة الصينية واستلام الجهاز معبرا عن امتنانه وتقديره للسفارة الصينية وما تقدمه للعالم من رسالة انسانية للوقوف في مواجهة تداعيات الفيروس.

وتعد هذه الكاميرا من أحدث الكاميرات التي تستطيع الكشف عن الجسم عالي الحرارة لعمل مسح للحمى، حيث تستغرق ثانية واحدة للكشف عن الجسم عالي الحرارة، وبمسافة مناسبة تقلل من خطر العدوى.

السفارة الصينية تهدي كاميرا حرارية للمنطقة الاقتصادية لمواجهة كورونا

السفارة الصينية تهدي كاميرا حرارية للمنطقة الاقتصادية لمواجهة كورونا