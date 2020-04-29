شكرا لقرائتكم خبر عن 329 كرتونة مواد غذائية للأسر الخاضعة لإجراءات العزل الصحي بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تقديم 329 كرتونة مواد غذائية، مقدمة من مؤسسة صناع الخير بالاشتراك مع شركة we، تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعي، للأسر الخاضعة لإجراءات العزل الصحي بمراكز منيا القمح وأبوكبير وبلبيس وديرب نجم، وذلك للتخفيف عنهم من حدة أزمة كورونا ولسد احتياجاتهم من الغذاء خلال فترة العزل، وحرصاً على توفير سبل الراحة المعيشية لهم .

وأكد محافظ الشرقية، أن الدولة بكافة أجهزتها التنفيذية بالتنسيق مع الجهات المعنية، تقوم بتقديم كافة أوجه الدعم الصحي والمعنوي للمصابين والمتضررين من تداعيات فيروس كورونا، فضلاً عن الإستمرار في حملات التوعية وتكثيف أعمال التطهير والتعقيم بكافة مراكز ومدن المحافظة، والتطبيق الحاسم للإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة للحد من إنتشار الفيروس .

ووجه المحافظ، وكيلي وزارتي الصحة والتضامن الإجتماعي، بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية والمواد الغذائية الجافة لهم، وتقديمها بمعرفة الفريق الطبي الوقائي بمديرية الشؤون الصحية، كإجراء احترازي ووقائي للحد من إنتشار الفيروس وحفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

ومن جانبه أكد محمد كمال الدين الحجاجي، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، أن المديرية قامت بتوفير 329 كرتونة مواد غذائية للأسر الخاضعة للعزل الصحي، بواقع 109 كرتونه لأسر منيا القمح، و100 كرتونة لأسر أبوكبير، و85 كرتونة لأسر بلبيس، و35 كرتونة لأسر ديرب نجم، بالإضافة إلى مستلزمات طبية ومطهرات مقدمة من مؤسسة صناع الخير بالإشتراك مع شركة «we»، ليصل إجمالي ما تم تقديمه للأسر الخاضعة لإجراءات العزل الصحي 329 كرتونة مواد غذائية، تقدم لهم من خلال التنسيق مع رؤساء المراكز ومديرية الشؤون الصحية، لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم في ظل الإجراءات المتخذة معهم طوال فترة الحجر الصحي.